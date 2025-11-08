Adana'da Semt Pazarında Silahlı Saldırı: 2 Ölü, 5 Yaralı

Adana Yüreğir'de semt pazarında gerçekleşen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı; şüpheliler kaçtı, soruşturma sürüyor.

Yayın Tarihi: 08.11.2025 11:56
Güncelleme Tarihi: 08.11.2025 11:56
Adana'nın Yüreğir ilçesinde bulunan kapalı semt pazarında yaşanan silahlı saldırıda, 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Olayın ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olayın Detayları

İddiaya göre, semt pazarında pazarcılık yapan dayılarından alacaklarını alamayan yeğenler İstanbul’dan Adana’ya geldi. Dayıları ile çıkan kavgada önce bir kişi pazarın yanındaki parkta tabancayla vuruldu. Çevredekiler yaralıya yardım etmeye çalışırken, saldırganlar tekrar olay yerine gelerek kalabalığa rastgele ateş açtı.

Kurşunların rastgele isabet ettiği saldırıda, semt pazarında tablada tantuni satan ve olayla ilgisi olmayan 4 çocuk babası Talip Çelikten (55) ile meyveci Yusuf Solmaz hayatını kaybetti. Olayda 3’ü ağır olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı.

Müdahale ve Soruşturma

Saldırganlar olay yerinden kaçarken, çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü; olay yerine gelen yakınları büyük üzüntü ve feryat içinde oldu.

Emniyet güçlerinin şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor. Bölgedeki güvenlik önlemleri artırıldı, soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.

