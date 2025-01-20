Adana'da Sentetik Uyuşturucu Ticareti Yapan Sanığa 15 Yıl Hapis Cezası

Adana'da Uyuşturucu Ticareti Cezası Verildi

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, evinde sentetik uyuşturucu satarken yakalanan sanık M.Ü., 15 yıl hapis ve 30 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Duruşma Ayrıntıları ve Sanığın Savunması

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleşen duruşmaya, tutuklu sanık M.Ü., cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katılırken, avukatı duruşma salonunda bulundu.

Cumhuriyet savcısı, sanığın 27 Ekim 2024 tarihinde Şehit Erkut Akbay Mahallesi'ndeki müstakil evine gelen iki kişiye, defterin arasına gizlediği 14,83 gram sentetik uyuşturucuyu sattığını belirtti. M.Ü.’nün benzer suçlardan kaydının olduğunu vurgulayan savcı, sanığa 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan ceza verilmesi gerektiğini ifade etti.

Mahkemeden Verilen Karar

Sanık ise uyuşturucu ticareti yapmadığını öne sürerek tahliye ve beraat talebinde bulundu. Ancak mahkeme heyeti, sanığın iddialarını dikkate alarak, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan 15 yıl hapis cezası ve 30 bin lira adli para cezası verilmesini kararlaştırdı ve tutukluluk halinin devamına hükmetti.