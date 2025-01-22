Adana'da Seyhan Baraj Gölü'nde Kadın Cesedi Bulundu

Adana'da Kadın Cesedi İhbarı

Adana'nın Çukurova ilçesi Karslılar Mahallesi'nde yer alan Seyhan Baraj Gölü kıyısında bir kadın cesedi bulundu. Olay, göl kıyısında yürüyüş yapan vatandaşların cesedi fark etmesiyle ortaya çıktı.

Bölgeye Ekipler Sevk Edildi

Hızla durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildiren vatandaşlar, kısa sürede olay yerine sağlık ve polis ekiplerinin intikal etmesine yol açtı. Olay yerine gelen ekipler, yaptıkları incelemede cesedin Fatoş Şavir'e ait olduğunu belirledi.

Otopsi Süreci Başlatıldı

Fatoş Şavir'in cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili olarak polis tarafından soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Adana'da Seyhan Baraj Gölü kıyısında kadın cesedi bulundu.