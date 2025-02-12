Adana'da Seyhan ve Çukurova Belediyelerindeki İmar Usulsüzlüğü Davası Devam Ediyor

Adana'da İmar Usulsüzlüğü İddiaları!

Adana'da, Seyhan ve Çukurova belediyelerinde yaşanan imar usulsüzlükleri ile ilgili 43 sanık yargılanıyor. Dava süreci, Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı gibi önemli isimleri kapsıyor.

40 Binin Üzerinde Görüşme ve Rüşvet İddiaları

Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleşen duruşmada, tutuksuz sanıklar ve tanıklar ifadelerini verdi. Sanıklardan İ.A, 2015-2019 yılları arasında inşaat müteahhitliği yaptığını ve Toroslar Mahallesi'nde bulunan bir kentsel dönüşüm projesi için rüşvet verdiğini açıkladı. İ.A. ayrıca, H.K. adındaki bir mimar ile ilişkisini detaylandırarak, bu kişinin kendisinden 24 katlı ruhsat almak için rüşvet talep ettiğini ifade etti.

Belediye Başkanı'nın Koruma Savunması

Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, mahkemeye sunduğu yazılı savunmasında inşaat süreçlerinin her aşamasının denetlendiğini ve şüpheli bir durum olmadığını öne sürdü. Ayrıca, sanıklardan I.B.'nin sorgulanmasını talep etti.

Gözaltına Alınanların Durumu

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından yürütülen operasyonda toplamda 60 şüpheli gözaltına alındı. Bu kişilerin arasında Çukurova Belediyesi'nin eski başkan yardımcısı ve imar müdürü de yer aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, önemli miktarda altın, döviz ve silah ele geçirildi.

Dava sürecinin devamında, bilirkişi raporları hazırlanarak sanıkların ifadesi alınmaya devam edilecek.