Adana'da Seyir Halindeki Özel Halk Otobüsü Yandı

Adana'da Özel Halk Otobüsü Yangını

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde meydana gelen olayda, seyir halindeki bir özel halk otobüsü motor kısmından çıkan alevlerle alevler içinde kaldı.

Olay, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda gerçekleşti. Yangını fark eden sürücü, otobüsün içinde yolcu bulunmadığı için hızlıca aracı yol kenarına çekti ve durumu hemen itfaiyeye bildirdi.

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Ancak, yapılan müdahalelere rağmen, yangın sonucunda özel halk otobüsü kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili sürücü ve aracın plakası hakkında henüz kesin bir bilgi bulunmuyor. Yetkililerin konuya ilişkin incelemeleri devam ediyor.

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde, seyir halindeki özel halk otobüsünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde, seyir halindeki özel halk otobüsünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.