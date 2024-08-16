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Adana'da Seyir Halindeki Tırda Yangın Çıktı

Adana'nın Yüreğir ilçesinde seyir halindeki bir tırda çıkan yangın itfaiye tarafından kontrol altına alındı.

Yayın Tarihi: 16.08.2024 21:11
Güncelleme Tarihi: 16.08.2024 21:11
Adana'da Seyir Halindeki Tırda Yangın Çıktı

Adana'da Tır Yangını Kontrol Altına Alındı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, seyir halindeyken motor kısmında başlayan yangın, hızla büyüyerek tırda hasara sebep oldu.

Olayın Detayları

Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu Misis mevkiinde gerçekleşen olayda, sürücünün kimliği ve tırın plakası hakkında henüz bilgiye ulaşılamadı. Yangın, araç seyrederken aniden ortaya çıktı ve tır, bu esnada motordan alev almaya başladı.

Sürücü, durumu fark ederek aracı yol kenarına çekti ve hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbarın ardından gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Yangın sonucunda tırda zarar meydana geldiği bildirildi.

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