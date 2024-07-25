Adana'da Seyis Cinayetinde İstinaf Kararı: Ceza Onandı

İstinaf Mahkemesi'nden Önemli Karar

Adana'da, Yeşiloba Hipodromu'nda akrabasını bıçaklayarak öldüren sanığın cezası, Adana Bölge Adliye Mahkemesi 18. Ceza Dairesi tarafından onandı. 27 yaşındaki F.P., 39 yaşındaki Seyis Selçuk Turan'ı öldürmekten 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Olayın Detayları

9 Nisan 2021 tarihinde meydana gelen olayda, F.P. ve Turan arasında çıkan bir tartışma sonucunda kanlı bir kavga yaşandı. Olay sonrası haksız tahrik altında kasten öldürme suçlamasıyla yargılanan F.P., verilen ceza sonrasında mahkeme kararı temyiz etti. Ancak istinaf mahkemesi, yerel mahkemenin kararını hukuka uygun buldu.

Hukuki Süreç

İstinaf incelemesinde, yerel mahkemenin kararında usul ve esas yönünden herhangi bir hukuka aykırılığın olmadığı ifade edildi. Yargılamada eksiklik bulunmadığı ve delillerin yeterince değerlendirildiği vurgulandı. Bunun yanı sıra, F.P.'nin tutukluluk halinin devamı da uygun bulundu.

F.P.'nin avukatının temyiz başvurusu reddedildi ve dosya, Yargıtay 1. Ceza Dairesi'ne gönderildi.

Olayın Genel Çerçevesi

%Kavga sonrası yakalanan F.P., kasten öldürme suçlamasıyla müebbet hapis cezası istemiyle yargılansa da, 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 12 Ekim 2022 tarihinde yapılan duruşmada almış olduğu ceza, haksız tahrik faktörü gözetilerek 18 yıla indirilmişti.