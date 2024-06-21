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Adana'da sıcaklık 50 derece: vatandaşlar çareyi 'kar'da buldu!

Adana halkı nemle birlikte hissedilen 50 dereceyi bulan sıcaklardan kaçmak için çareyi Toros Dağları'ndan getirilen kar ile serinlemekte buldu. Vatandaşlar, 40-50 TL arasında değişen fiyatlarla satılan kar poşetlerini pekmez ve şerbet ile tüketiyorlar.

Yayın Tarihi: 21.06.2024 11:06
Güncelleme Tarihi: 21.06.2024 11:06
Adana'da sıcaklık 50 derece: vatandaşlar çareyi 'kar'da buldu!

Hava sıcaklığının 40 derece, nemin ise yüzde 50'nin üzerindeki bunaltıcı sıcaklarla mücadele etmek zorunda kalan Adana halkı, serinlemek için farklı yöntemler bulmaya çalışıyor.

POŞETİ 40-50 TL OLAN KARA YOĞUN İLGİ

Abdullah Polat, babasıyla birlikte karcılık yaparak yaz aylarında Toros Dağları'nın yüksek kesimlerindeki karı kamyonlarla kent merkezine taşıyıp satıyor. Adana, en sıcak haziran ayını yaşarken vatandaşlar, 40 ila 50 TL arasında değişen fiyatlarla satılan kar poşetlerine büyük ilgi gösteriyor.

Abdullah Polat, yaklaşık 15 yıldır babasıyla birlikte yaz aylarında karcılıkla uğraştıklarını belirterek, "Şehir dışından gelenler özellikle ilgi gösteriyorlar. Satışlarımız gayet iyi, şükürler olsun. Babam uzun süredir bu işi yapıyor, şu anda ben devam ettiriyorum. Yaz aylarında yoğunlaşıyor, satışlar genellikle 1-2 ay sürüyor. Bu dönemlerde dağlardaki obruklardan kar çıkarıyoruz. İnsanları serinletmek için kalıp halinde satış yapıyoruz. Bir poşetimiz ortalama 40-50 TL arasında satılıyor, müşteriler ne kadar almak isterlerse onu veriyoruz. İnsanlar karın nasıl burada erimediğini ve nasıl muhafaza ettiğimizi merak ediyorlar. Adana'nın sıcağına kar getirerek bir çözüm bulduk, müşterilerimizi serinletmek için güzel bir iş yapıyoruz. Bu iş neredeyse babadan oğula geçiyor" şeklinde konuştu.

YAZIN BURADA KARSIZ HAYAT YOK

Adana'nın sıcak yaz günlerinde serinlemek için karın vazgeçilmez bir çözüm olduğunu ifade eden müşterilerden Murat Abak, "Kar olmadan rahatlayamıyoruz. Adana'nın vazgeçilmez bir ürünü haline geldi, adeta bal gibi. Ben 20 TL'ye aldım ve şeker şerbeti ya da pekmezle 4-5 kişi tüketiyoruz. Yazın, kar olmadan hayat olmaz" dedi.

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