Adana'da Şiddetli Rüzgarın Kurbanı: Müstakil Ev Çatısı Uçtu

Adana'nın Kozan ilçesinde, sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran şiddetli rüzgar, büyük hasarlara yol açtı. Mahmutlu Mahallesi Giray Sokak'ta bulunan Nazike Çiftçi'ye ait müstakil evin çatısı, rüzgarın şiddetiyle havaya uçtu.

İlçede sabah saatlerinde başlayan rüzgar, gün boyunca etkisini sürdürdü ve pek çok bölgede benzer olaylara neden olabileceği endişesini artırdı. Çatının devrilmesiyle birlikte, bulunduğu sokaktaki telefon ve elektrik direkleri de zarar görerek hizmet kesintilerine yol açtı.

Yetkililer, rüzgarın etkilerinin devam ettiğini belirterek, vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı. Yerel halka, açık alanlarda dikkatli olmaları ve gerekli önlemleri almaları tavsiye ediliyor.

Adana'nın Kozan ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle müstakil evin çatısı uçtu.

Adana'nın Kozan ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle müstakil evin çatısı uçtu.