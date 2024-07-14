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Adana'da şiddetli yağmur ve rüzgar hayatı felç etti! Ağaçlar söküldü, vinç devrildi

Adana'da aniden başlayan şiddetli yağmur ve rüzgar, ağaçları kökünden söküp park halindeki araçların üzerine devrilmesine neden oldu. Bir inşaatta ise vinç devrildi. Neyse ki can kaybı yaşanmadı. Detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 14.07.2024 18:04
Güncelleme Tarihi: 14.07.2024 18:04
Adana'da şiddetli yağmur ve rüzgar hayatı felç etti! Ağaçlar söküldü, vinç devrildi

Adana'da akşam saatlerinde aniden başlayan şiddetli yağmur ve rüzgar, kenti adeta felç etti. Özellikle merkez Çukurova ilçesinde hayatı olumsuz etkileyen kötü hava koşulları, birçok ağacın kökünden sökülüp yollarda sürüklenmesine neden oldu. Yaşanan bu doğa olayı, park halindeki araçlara ve inşaat alanlarına da zarar verdi.

ŞİDDETLİ YAĞMUR VE RÜZGAR AĞAÇLARI KÖKÜNDEN SÖKTÜ

Adana'da akşam saatlerinde aniden bastıran yağmur ve şiddetli rüzgar, kısa sürede etkisini gösterdi. Aşırı yağmur ve rüzgarın etkisiyle birçok ağaç kökünden sökülerek yollarda sürüklendi. Sökülen ağaçlar, park halindeki araçların üzerine düşerek maddi hasara yol açtı. Şehirdeki birçok cadde ve sokak, devrilen ağaçlar nedeniyle geçilmez hale geldi. Belediye ekipleri, ağaçları kaldırmak ve yolları temizlemek için yoğun bir çalışma başlattı.

hava-durumu

VİNÇ DEVRİLDİ, CAN KAYBI YAŞANMADI

Şiddetli rüzgar sadece ağaçları değil, inşaat alanlarını da etkiledi. Çukurova ilçesindeki bir inşaatta bulunan vinç, rüzgarın etkisiyle devrildi. Şans eseri, vinç devrildiği sırada kimse altında kalmadı ve can kaybı yaşanmadı. İnşaat alanında maddi hasar meydana geldi ve yetkililer olayın ardından gerekli güvenlik önlemlerini alarak bölgeyi güvenlik altına aldı.

Adana'da kısa süreli ancak yoğun etkili olan yağmur ve rüzgar, özellikle merkez Çukurova ilçesinde adeta ortalığı savaş alanına çevirdi. Ağaçlar kökünden sökülüp yollarda sürüklenirken, araçlar hasar gördü, vinç devrildi ve kent genelinde büyük bir kaos yaşandı. Belediye ve itfaiye ekipleri, yaşanan olumsuzluklara müdahale ederek durumu kontrol altına almak için yoğun çaba sarf etti.

Yaşanan olayların ardından Adana Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların mağduriyetini gidermek için hızlı bir şekilde harekete geçti. 

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