Adana'da Silah Operasyonu: 61 Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi

Adana'da Büyük Silah Operasyonu

Adana'nın Seyhan ilçesinde gerçekleştirilen operasyonlar, ruhsatsız silah ve uyuşturucu madde ile ilgili dikkat çekici sonuçlar doğurdu.

Operasyon Detayları

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 21-27 Ekim tarihleri arasında ilçe genelinde kapsamlı operasyonlar düzenleyerek, çok sayıda ev, iş yeri ve taşıtı kontrol etti.

Ele Geçirilen Silahlar ve Uyuşturucular

Yapılan denetimlerde, 15 av tüfeği ve 46 tabanca (bunlardan 9'u kurusıkı), 158 uyuşturucu hap ve 3 kök kenevir bitkisi ile bir hassas terazi bulundu.

Gözaltılar ve Yakalamalar

Bu operasyonlar sonucunda 39 şüpheli tutuklanırken, denetimlerde farklı suçlardan aranan 309 kişi de yakalandı.

Bu tür operasyonların amacı, suç ve suçlu ile mücadelenin yanı sıra, toplumda huzur ve güveni sağlamak olarak belirtildi.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen operasyon ve denetimlerde ruhsatsız 61 silah ele geçirildi.