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Adana'da Silahlı Cinayet Davasına Devam

Adana'da bir kişinin silahla öldürülmesine ilişkin iki sanığın yargılamasına devam edildi ve tutukluluk halleri sürdürüldü.

Yayın Tarihi: 09.12.2024 12:45
Güncelleme Tarihi: 09.12.2024 12:45
Adana'da Silahlı Cinayet Davasına Devam

Adana'daki Silahlı Cinayet Davasında Yeni Gelişmeler

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir kişinin tabancayla öldürülmesi olayıyla ilgili yürütülen davada, tutuklanan 2 sanığın yargılanmasına devam edildi. Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar A.G. ve B.B., cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı. Ayrıca, bazı tanıklar ile taraf avukatları da mahkemede hazır bulundu.

Sanıkların Savunmaları

Duruşmada sanıklardan B.B., savunmasında Kerim Hurlu ile yaptığı görüşmede tartışma yaşandığını ve kendisine hakaret edildiğini iddia etti. B.B, şunları söyledi: "Ben buluşma yerinde İ.U.A'yı göremeyince şüphelendim. O sırada Kerim Hurlu bana dönerek elini beline attı çünkü daha önce tehdit edilmiştik. Ardından ben de panikle Hurlu'ya doğru ateş ettim. Sonrasında olay yerinden kaçtım. Kavga etmek amacıyla oraya gitmedim ve kimseyi öldürme amacım yoktu."

Diğer sanık A.G. ise olayın B.B.'nin anlattığı şekilde gerçekleştiğini belirterek tahliyesini ve beraatini talep etti.

Mahkeme Kararı ve İddianame

Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, sanıkların tutukluluğunun devamına karar verilmesini istedi. Mahkeme heyeti, avukatları da dinledikten sonra sanıkların mevcut hallerinin sürmesine ve duruşmanın ertelenmesine karar verdi.

Olay, 7 Ağustos 2021'de Merkez Seyhan ilçesi Tellidere Mahallesi'nde gerçekleşmiş, Kerim Hurlu, aracından indiği sırada tabancayla açılan ateş sonucu hayatını kaybetmişti. Saldırıya ilişkin tutuklanan B.B. ve A.G. hakkında "tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, ayrıca "ruhsatsız silah taşıma" suçundan da 3'er yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açılmıştı.

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Adana'da Silahlı Cinayet Davasına Devam

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