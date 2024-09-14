Adana'da Silahlı Kavga: 1 Ölü, 3 Yaralı

Adana'da Silahlı Çatışma

Adana'nın merkez Seyhan ilçesine bağlı Akkapı Mahallesi'nde, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü silahlı kavga meydana geldi. Olayda bir kişi yaşamını yitirirken, üç kişi de yaralandı.

Olayın Detayları

Kavga sırasında adı Ali Metin Zorluer olan bir kişi ve 3 diğer kişi pompalı tüfekle yaralandı. Olayın ardından, 112 Acil Sağlık ekipleri hemen olay yerine sevk edildi ve yaralılar tedavi edilmek üzere kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaşam Mücadelesi Kaybetti

Yaralılardan Ali Metin Zorluer, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Gözaltılar Gerçekleşti

Olayla ilgili olarak Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli olarak belirlenen C.K, H.K. ve S.K'yi gözaltına aldı. Olayın arka planındaki nedenlerin araştırılması devam ediyor.