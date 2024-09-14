Adana'da Silahlı Kavga: 1 Ölü, 3 Yaralı

Adana'da Silahlı Çatışma
Adana'nın merkez Seyhan ilçesine bağlı Akkapı Mahallesi'nde, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü silahlı kavga meydana geldi. Olayda bir kişi yaşamını yitirirken, üç kişi de yaralandı.
Olayın Detayları
Kavga sırasında adı Ali Metin Zorluer olan bir kişi ve 3 diğer kişi pompalı tüfekle yaralandı. Olayın ardından, 112 Acil Sağlık ekipleri hemen olay yerine sevk edildi ve yaralılar tedavi edilmek üzere kentteki hastanelere kaldırıldı.
Yaşam Mücadelesi Kaybetti
Yaralılardan Ali Metin Zorluer, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Gözaltılar Gerçekleşti
Olayla ilgili olarak Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli olarak belirlenen C.K, H.K. ve S.K'yi gözaltına aldı. Olayın arka planındaki nedenlerin araştırılması devam ediyor.