Adana'da silahlı kavgada 1 ölü, 3 yaralı

Gülbahçesi Mahallesi'nde sokak çatışması

Adana'nın merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle başlayan tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Tarafların birbirlerine tabancayla ateş açması sonucunda 4 kişi çeşitli yerlerinden vurularak yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri yaralılara müdahale etti ve hastaneye kaldırılmalarını sağladı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan Abidin Taktaş (62), yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer üç kişinin tedavisi ise sürüyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, kavgaya karıştığı belirlenen 1 kişiyi gözaltına aldı.