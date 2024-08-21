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Adana'da Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Adana'nın Yüreğir ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda bir kişi hayatını kaybederken, bir kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 21.08.2024 18:13
Güncelleme Tarihi: 21.08.2024 18:13
Adana'da Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Olayın Detayları

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde gerçekleşen silahlı saldırı, Özgür Mahallesi Kadife Caddesi'nde iki kişinin hedef alındığı bir olayla gündeme geldi.

Polis ve Sağlık Ekiplerinin Müdahalesi

Olayla ilgili olarak yapılan ihbar üzerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri hızla bölgeye sevk edildi. Ekipler, olay yerinde durumları kritik olan iki kişiyi buldu.

Hayatını Kaybeden ve Yaralı

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, Muharrem Bayır adlı kişinin yaşamını yitirdiği, diğer bir isim olan Hasan Basri A.'nın ise ağır yaralandığı tespit edildi. Yaralı, ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, Muharrem Bayır'ın cesedi ise Adana Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

Soruşturma Devam Ediyor

Olayın ardından polis ekipleri, silahlı saldırıya ilişkin detaylı bir soruşturma başlattı.

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