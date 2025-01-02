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Adana'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Adana'nın Seyhan ilçesinde yürüyen Hakan Aksoy, silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. Polis kaçan şüpheliyi arıyor.

Yayın Tarihi: 02.01.2025 16:19
Güncelleme Tarihi: 02.01.2025 16:25
Adana'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Adana'da Korkunç Olay

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde yaşanan bir silahlı saldırı sonucu 37 yaşındaki Hakan Aksoy hayatını kaybetti. Olay, Kuruköprü Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde yürüyen Aksoy'un, bir otomobilden açılan ateşle hedef alındığı sırada gerçekleşti.

Olay Yeri ve İlk Müdahale

Saldırı sonrasında çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde Hakan Aksoy'un olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Şüpheli Araç Bulundu

Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin kullandığı 34 EHG 593 plakalı aracı, Denizli Mahallesi Ray Sokak'ta terk edilmiş halde buldu. Araçta yapılan incelemelerde bir tabanca ele geçirildi.

Polis Ekipleri Çalışmalarını Sürdürüyor

Olayın ardından güvenlik güçleri, zanlının kimliğini belirlemek ve yakalamak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Saldırının arkasındaki motivasyon ve zanlının henüz yakalanamamış olması, yerel halk arasında tedirginliğe yol açtı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, kaldırımda yürüdüğü sırada silahlı saldırıya uğrayan kişi...

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, kaldırımda yürüdüğü sırada silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti. Ekipler olay yerinde çalışma yaptı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, kaldırımda yürüdüğü sırada silahlı saldırıya uğrayan kişi...

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, kaldırımda yürüdüğü sırada silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti. Ekipler olay yerinde çalışma yaptı.

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