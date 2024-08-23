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Adana'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Yaralandı

Adana'nın Sarıçam ilçesinde bir kişi silahlı saldırıya uğradı, kaçan saldırgan için operasyon başlatıldı.

Yayın Tarihi: 23.08.2024 21:33
Güncelleme Tarihi: 23.08.2024 21:33
Adana'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Yaralandı

Adana'da Silahlı Saldırı Olayı

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda bir kişi yaralandı. Olay, Yeşiltepe Mahallesi'nde gerçekleşti.

Olayın Gelişimi

Edinilen bilgilere göre, Hüseyin G, evinde oturan Doğan A'yı dışarı davet etti. Doğan A, evinden çıkarak Hüseyin G'nin yanına yaklaştığı sırada, Hüseyin G üzerindeki silah ile Doğan A'ya ateş açtı.

Yaralı ve Kaçan Zanlı

Saldırı sonucunda Doğan A, ayaklarından yaralanarak ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Olay sonrasında, kaçan saldırgan Hüseyin G'nin yakalanması için polis ekipleri hemen harekete geçti.

Güvenlik Kamerası Görüntüleri Ortaya Çıktı

Olayın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerinde, Hüseyin G'nin Doğan A'ya yaklaşırken belinden tabancasını çıkardığı ve ateş ettiği görülüyor. Yaralanan Doğan A'nın, evine doğru koşarken, saldırganın olay yerinden hızla uzaklaştığı kaydedildi. Saldırı seslerini duyan Doğan A'nın bir yakını ise zanlının peşinden koşmak için harekete geçti.

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