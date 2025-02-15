Adana'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Yaralandı

Adana'nın Sarıçam ilçesinde motosikletli bir şüpheli, iş yerine düzenlediği silahlı saldırıda 1 kişiyi yaraladı.

Yayın Tarihi: 15.02.2025 16:32
Güncelleme Tarihi: 15.02.2025 16:32
Adana'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Yaralandı

Adana'da İş Yerine Silahlı Saldırı: 1 Yaralı

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı. Olay, Yavuz Sultan Selim Mahallesi İmamoğlu Caddesi üzerindeki bir iş yerinde gerçekleşti.

İddialara göre, motosikletle iş yerinin önüne gelen bir şüpheli, silahıyla ateş açtıktan sonra olay yerinden uzaklaştı. Saldırıda iş yerinde bulunan bir kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Hemen ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, yaralıya ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye ulaşmasını sağladı.

Polis, olay yerinde incelemelerde bulunarak şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Ayrıca, saldırı anı bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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