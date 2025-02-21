Adana'da Silahlı Saldırı ve Kundaklama: 4 Zanlı Tutuklandı

Adana'da Silahlı Saldırı ve Kundaklama Olayları

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde yaşanan silahlı saldırı ve kundaklama olaylarıyla ilgili olarak 4 şüpheli tutuklandı. 16 Şubat tarihinde Gazipaşa Mahallesi Kıyıboyu Caddesi'nde bir işyerine av tüfeğiyle ateş açılması sonucu Hatun (21), annesi Yeliz (47) ve babası Bülent Umaç (47) yaralanmıştı. Aynı aileye ait taksi de 18 Şubat'ta kundaklanmıştı.

Polis Operasyonu ve Yakalanma Süreci

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı bir araştırma başlattı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekiplerinin desteğiyle İdris İ. (40), bu kişinin kaçmasına yardımcı olan Fırat T. (35) ve kundaklama olayına karışan Erdal K. (22) ile onun kaçmasına yardım eden Aykut B. (33) gözaltına alındı. Erdal K., Mersin'e kaçarken motosikletle seyir halindeyken yakalandı.

Yaralıların Sağlık Durumu ve Olayın Detayları

Yaralanan Hatun Umaç'ın tedavisi Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde devam ederken, Yeliz ve Bülent Umaç çifti hastaneden taburcu edildi. Hatun Umaç, iş yerini 6 ay önce kiraladığını ve kira ödemesinin 2 gün geciktiği gerekçesiyle saldırıya uğradıklarını öne sürdü.

Gözaltı ve Tutuklama Süreci

Tutuklanan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı. Olayın ardından halk arasında güvenliği sağlamak için çalışmalar devam ederken, düşmanlık ve aile içi şiddetin boyutları bir kez daha gündeme geldi.