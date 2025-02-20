Adana'da Silahlı Saldırı Zanlısı Yakalandı

Adana'da iş yeri sahibinin ölümüne neden olan silahlı saldırının firari zanlısı yakalandı.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 09:43
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 09:43
Adana'da Silahlı Saldırı Zanlısı Yakalandı

Adana'da Silahlı Saldırı Zanlısı Yakalandı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, Fevzi Güçlü adlı iş yeri sahibinin hayatını kaybetmesine neden olan silahlı saldırının firari zanlısı yakalandı.

Olay, 17 Şubat tarihinde Fatih Mahallesi Tellidere Caddesi'nde meydana geldi. Bir dönerciye düzenlenen silahlı saldırıda, iş yeri sahibi Fevzi Güçlü (48) vuruldu. Hastaneye kaldırılan Güçlü, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Silahlı saldırıya karıştığı gerekçesiyle aranan Muhammed Zafer Ş., Yüreğir ilçesi Kışla Mahallesi'nde, İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği tarafından yakalandı. Şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine teslim edildi.

Olayın ardından geniş çaplı bir operasyon başlatan polis, şüphelinin yakalanması için çalışmalarını hızlandırmıştı.

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