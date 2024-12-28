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Adana'da Sis Etkisi: Görüş Mesafesi Düşüyor

Adana'da sabah saatlerinde etkili olan sis, görüş mesafesini olumsuz etkiledi. Hava sıcaklığı 7 derece, nem oranı ise yüzde 87 olarak ölçüldü.

Yayın Tarihi: 28.12.2024 09:45
Güncelleme Tarihi: 28.12.2024 10:08
Adana'da Sis Etkisi: Görüş Mesafesi Düşüyor

Adana'da Sabah Sis Bulutları Etkili Oldu

Adana'da bu sabah etkili olan sis, şehir genelinde görüş mesafesinin düşmesine neden oldu. Merkez Çukurova, Seyhan, Yüreğir ve Sarıçam ilçelerinde yoğun sis, sabah saatlerinde hızla etkisini göstermeye başladı.

Sabah hava sıcaklığının 7 derece olarak ölçüldüğü Adana'da, nem oranı ise %87 seviyesinde kaydedildi. Sabaha karşı başlayan sis, bazı bölgelerde görüş mesafesini önemli ölçüde azalttı.

Şehirdeki sis bulutları, ilerleyen saatlerde etkisini kaybetmeye başladı ve görüş mesafesi tekrar normal seviyelere döndü.

Adana'da etkili olan sis, görüş mesafesini düşürdü. Sabahın ilk ışıklarıyla etkili olmaya başlayan...

Adana'da etkili olan sis, görüş mesafesini düşürdü. Sabahın ilk ışıklarıyla etkili olmaya başlayan sis nedeniyle kent merkezinin bazı kesiminde görüş mesafesi düştü.

Adana'da etkili olan sis, görüş mesafesini düşürdü. Sabahın ilk ışıklarıyla etkili olmaya başlayan...

Adana'da etkili olan sis, görüş mesafesini düşürdü. Sabahın ilk ışıklarıyla etkili olmaya başlayan sis nedeniyle kent merkezinin bazı kesiminde görüş mesafesi düştü.

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