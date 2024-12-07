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Adana'da Site Girişi Ateşe Verilip Tehdit Eden İki Zanlı Tutuklandı

Adana'da bir site girişi ateşe verilmesi ve güvenlik görevlisinin tehdit edilmesi olayıyla ilgili iki şüpheli tutuklandı.

Yayın Tarihi: 07.12.2024 10:08
Güncelleme Tarihi: 07.12.2024 10:12
Adana'da Site Girişi Ateşe Verilip Tehdit Eden İki Zanlı Tutuklandı

Adana'da Zorlu Olay: Güvenlik Görevlisi Silahla Tehdit Edildi

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, Huzurevleri Mahallesi'ndeki bir sitenin girişini ateşe veren ve kadın güvenlik görevlisini tabancayla tehdit eden iki zanlı tutuklandı. Mevcut olay, 3 Aralık tarihinde meydana geldi.

Güvenlik Görevlisi Tehdit Edildi

Polis ekipleri, kadın güvenlik görevlisi Y.A'yı (23) tabancayla tehdit eden ve kar maskeli olan kişinin Duran G. (25) olduğunu belirlerken, site girişini ateşe veren diğer şüphelinin ise Can K. (24) olduğunu tespit etti. Şüpheliler, adreslerine düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Kavganın Ardından Gelişen Olaylar

Duran G.'nin, kardeşi E.G.'nin (18) 15 Kasım'da bir kız meselesi yüzünden çıkan kavgada A.B.'nin oğlu H.B. (14) tarafından bıçaklanması sonrası A.B.'nin oturduğu siteye geldiği öğrenildi. H.B. bu kavgadan dolayı tutuklanırken, E.G.'nin durumunun iyi olduğu belirtiliyor.

Askeri Personel Olarak Açığa Alındı

Duran G.'nin askeri personel olduğu ve bir süre önce hakkında açılmış başka bir soruşturma dolayısıyla açığa alındığı bilgisi edinildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Olayın Ayrıntıları

Olay gününde Duran G., kadın güvenlik görevlisi Y.A.'yı tehdit ederek bağırarak A.B.'yi dışarı çağırdı. Bu esnada Can K. benzin dökerek site girişini ateşe vermişti. Duran G., güvenlik görevlisinin A.B. ile ilgili tanımadığını belirtmesi üzerine havaya ateş açarak olay yerinden kaçtı. İki zanlının, kaçarken sitenin yakınındaki sokaktan geçen bir otomobili gasbetmeye çalıştığı bildirildi.

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde site girişini ateşe verip kadın güvenlik görevlisini...

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde site girişini ateşe verip kadın güvenlik görevlisini tabancayla tehdit eden 2 şüpheli tutuklandı.

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde site girişini ateşe verip kadın güvenlik görevlisini...

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde site girişini ateşe verip kadın güvenlik görevlisini tabancayla tehdit eden 2 şüpheli tutuklandı.

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