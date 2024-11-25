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Adana'da Sivil Trafik Polisleri Toplu Taşıma Denetimi Gerçekleştirdi

Adana'da sivil trafik polisleri, toplu taşıma araçlarında sürücülerin trafik ihlallerini denetledi.

Yayın Tarihi: 25.11.2024 16:52
Güncelleme Tarihi: 25.11.2024 17:29
Adana'da Sivil Trafik Polisleri Toplu Taşıma Denetimi Gerçekleştirdi

Adana'da Trafik İhlalleri Denetleniyor

Adana'da, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen sivil denetimlerde, toplu taşıma araçlarındaki sürücülerin trafik ihlalleri gözlemleniyor.

Denetim Süreci Nasıl İşliyor?

Sivil trafik polisleri, belli bir mesafeye kadar yolcularla beraber seyahat etmekte ve sürücülerin trafik kurallarına uyup uymadıklarını denetlemektedir. Kurallara uymayan sürücülerin plakaları, anında uygulama noktasındaki polislere bildirilmektedir. Bu kapsamda, denetimler Seyhan ilçesi Atatürk Caddesi'nde yoğun bir şekilde sürdürülmektedir.

Sürücülere Uygulama Bilgisi Verildi

Sivil görevli, araç durdurulduğunda kendini tanıtarak yolculara denetleme süreci hakkında bilgi aktardı. Kural ihlalinde bulunan sürücülere ise ceza kesildi. Hiçbir kurala uymadığı tespit edilmeyen sürücüler ise teşekkürle karşılandı.

Yolcuların Huzuru İçin

Denetimlerin sürücülere sağladığı uyarılar ve ceza uygulamaları, toplu taşıma araçlarında güvenliğin artırılmasına yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Ancak, durak dışı yolcu indirme cezası alan sürücülerden Halil İbrahim Uysak, gazetecilere yaptığı açıklamada yolcuların inmek istedikleri yerde indirilmelerine engel olunduğunda hakaretlere maruz kaldıklarını öne sürdü.

Bu denetimlerle birlikte, Adana'da toplu taşıma hizmetlerinin daha düzenli ve güvenli hale getirilmesi hedefleniyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Adana'da görevli sivil trafik polisleri, toplu taşıma araçlarında sürücülerin trafik ihlallerini...

Adana'da görevli sivil trafik polisleri, toplu taşıma araçlarında sürücülerin trafik ihlallerini denetledi.

Adana'da görevli sivil trafik polisleri, toplu taşıma araçlarında sürücülerin trafik ihlallerini...

Adana'da görevli sivil trafik polisleri, toplu taşıma araçlarında sürücülerin trafik ihlallerini denetledi.

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