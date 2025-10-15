Adana'da Sokak Kavgası: Hüseyin B. Bıçaklanarak Yaşamını Yitirdi — 2 Şüpheli Tutuklandı

Adana Yüreğir'de 13 Ekim'de Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde bıçaklanan Hüseyin B. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti; aralarında kuzeni de olan 2 şüpheli tutuklandı.

Yayın Tarihi: 15.10.2025 10:09
Güncelleme Tarihi: 15.10.2025 10:09
Adana'da Sokak Kavgası: Hüseyin B. Bıçaklanarak Yaşamını Yitirdi — 2 Şüpheli Tutuklandı

Adana'da sokakta kavga: Hüseyin B. hayatını kaybetti

Ulubatlı Hasan Mahallesi nde 13 Ekim'de çıkan tartışma sonucu bıçaklanıp ağır yaralanan Hüseyin B. (38), kaldırıldığı özel hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen dün yaşamını yitirdi.

Olayın gelişimi

Olay, 13 Ekim tarihinde Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Hüseyin B. (38), evinin bulunduğu sokakta karşılaştığı amcasının oğlu Resul B. (35) ile henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar arasında kavga çıktı ve kısa süre sonra kavgaya Uğurcan U. (28) da dahil oldu.

Kavgada Hüseyin B. bıçaklanıp darbedildi. Zanlılar olay yerinden kaçtı. Yaralanan Hüseyin B., evine giderek yardım istedi ve ailesi tarafından özel bir hastaneye kaldırıldı. Doktorların müdahalelerine rağmen dün hayatını kaybetti.

Soruşturma ve tutuklama

Olayın bildirilmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerin yürüttüğü araştırmayla zanlıların merkez Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi'ndeki bir evde saklandığı belirlendi.

Polisin düzenlediği operasyonla şüpheliler yakalandı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde sokakta bıçaklanarak ağır yaralanan kişi kaldırıldığı hastanede...

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde sokakta bıçaklanarak ağır yaralanan kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Polislerce gözaltına alınan maktulün kuzeni Resul B. (önde) ile arkadaşı Uğurcan U. (arkada) tutuklandı.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde sokakta bıçaklanarak ağır yaralanan kişi kaldırıldığı hastanede...

İLGİLİ HABERLER

2025 EGM Maaş Promosyonu: 270.000 TL ve 600.000 TL Faizsiz Kredi Talebi — İhale Ekimde

Kasım Ara Tatili 2025: İlk Tatil 9 Gün Sürecek

Elektrik Faturaları: 1 Ocak 2026'da Yeni Tüketim Sınırı Getiriliyor

Citroën'de PSA Finans Ayrıcalığı: Kişiye Özel Krediler ve Balon Ödeme Seçenekleri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yeni Yol Partisi TBMM Grup Toplantısı: Gazze, Ateşkes ve İsrail Eleştirileri
2
Amasya'dan Ardahan'a 'Kitap Köprüsü': Öğrenciler Kitap ve Kırtasiye Bağışladı
3
Ankara OSTİM'de İş Yerinde Yangın Söndürüldü
4
Edirne'de Yapay Zeka ve Geleceğin Eğitimi: 16. Uluslararası Balkan Kongresi Başladı
5
Kırşehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Zanlı Tutuklandı
6
Türk Teknoloji Şirketleri Dubai GITEX'te İhracat Fırsatlarını Büyütüyor
7
Devlet Destekli Kiralık Konut İstanbul'da Başlıyor — 500 Bin Sosyal Konut

Citroën'de PSA Finans Ayrıcalığı: Kişiye Özel Krediler ve Balon Ödeme Seçenekleri

2025 EGM Maaş Promosyonu: 270.000 TL ve 600.000 TL Faizsiz Kredi Talebi — İhale Ekimde

Manisa'da 'Üniversiteye Yolculuk Kartı' ile Mezuna Kalanlara Ulaşım Desteği

Metro Turizm 10 TL Dönüş Bileti: Türkiye Genelinde Kış Kampanyası

İnci Taneleri Yeni Sezon Tarihi Kesinleşti: Şubat 2026'da Ekranda

İBB Burs Başvurusu İçin Son Gün: 17 Ekim 2025 — Sonuç Tarihi Ne Zaman?

Eskişehir'de Halk Ekmek Zammı: Bugün Devreye Alınacak

Başakşehir Avrasya Konutları 2: Bu Yıl Teslim, %20 Peşinat ve 36 Ay Vade

2025 Pastırma Sıcakları: Kasım Sürprizi Geliyor mı?

Kasım Ara Tatili 2025: İlk Tatil 9 Gün Sürecek

2025-2026 KYK Burs Başvuruları: GSB'den Resmi Açıklama Bekleniyor

Elektrik Faturaları: 1 Ocak 2026'da Yeni Tüketim Sınırı Getiriliyor