Adana'da Sokak Kavgası: Hüseyin B. Bıçaklanarak Yaşamını Yitirdi — 2 Şüpheli Tutuklandı

Adana'da sokakta kavga: Hüseyin B. hayatını kaybetti

Ulubatlı Hasan Mahallesi nde 13 Ekim'de çıkan tartışma sonucu bıçaklanıp ağır yaralanan Hüseyin B. (38), kaldırıldığı özel hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen dün yaşamını yitirdi.

Olayın gelişimi

Olay, 13 Ekim tarihinde Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Hüseyin B. (38), evinin bulunduğu sokakta karşılaştığı amcasının oğlu Resul B. (35) ile henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar arasında kavga çıktı ve kısa süre sonra kavgaya Uğurcan U. (28) da dahil oldu.

Kavgada Hüseyin B. bıçaklanıp darbedildi. Zanlılar olay yerinden kaçtı. Yaralanan Hüseyin B., evine giderek yardım istedi ve ailesi tarafından özel bir hastaneye kaldırıldı. Doktorların müdahalelerine rağmen dün hayatını kaybetti.

Soruşturma ve tutuklama

Olayın bildirilmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerin yürüttüğü araştırmayla zanlıların merkez Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi'ndeki bir evde saklandığı belirlendi.

Polisin düzenlediği operasyonla şüpheliler yakalandı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde sokakta bıçaklanarak ağır yaralanan kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Polislerce gözaltına alınan maktulün kuzeni Resul B. (önde) ile arkadaşı Uğurcan U. (arkada) tutuklandı.