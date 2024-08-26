Adana'da Su Kuyusuna İnen İki Kişi Hayatını Kaybetti

Adana'da Trajik Olay

Adana'nın Feke ilçesi, Şahmuratlı Mahallesi Çokça mevkisinde, geçtiğimiz günlerde yaşanan üzücü bir gelişmede, su kuyusuna inen iki kişi hayatını kaybetti.

Olayın Detayları

60 yaşındaki Bilal Arkın, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı su kuyusuna girdi. Arkın'dan bir süre haber alamayan komşusu Eyüp Bircan da merakına yenik düşerek kuyuya inmeye karar verdi.

Kurtarma Çalışmaları

Uzun süre kuyudan ses gelmemesi üzerine çevredeki vatandaşlar durumu acil yardım ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri, zorlu koşullar altında yaptığı kurtarma çalışmaları sonucu, iki kişinin cansız bedenini kuyudan çıkardı.

Cenazelerin Akıbeti

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından cesetler, otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp Kurumu morguna sevk edildi.

Bu trajik olay, yerel halk tarafından büyük üzüntüyle karşılandı ve güvenlik önlemlerinin arttırılması gerektiği vurgulandı.

Adana'nın Feke ilçesinde su kuyusuna inen 2 kişi yaşamını yitirdi.

Adana'nın Feke ilçesinde su kuyusuna inen 2 kişi yaşamını yitirdi.

Adana'nın Feke ilçesinde su kuyusuna inen 2 kişi yaşamını yitirdi.