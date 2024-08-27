Adana'da Su Kuyusunda Hayatını Kaybeden İki Kişinin Cenazeleri Defnedildi

Adana'da Trajik Olay

Adana'nın Feke ilçesi, Şahmuratlı Mahallesi'nde yaşanan üzücü bir olayda, bir su kuyusuna düşerek yaşamını yitiren iki kişinin cenazeleri, bugün gerçekleştirilen törenle toprağa verildi.

Hayatını Kaybedenlerin Kimlikleri

62 yaşındaki Bilal Arkın ve 60 yaşındaki Eyüp Bircan'ın cesetleri, Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından ailelerine teslim edildi.

Cenaze Töreni Detayları

Bircan'ın naaşı Kozan Asri Mezarlığı'na, Arkın'ın cenazesi ise Feke ilçesindeki Şahmuratlı Mahallesi Mezarlığı'na defnedildi. Cenaze merasimine yaşamını yitirenlerin aileleri ve yakınlarının yanı sıra birçok mahalle sakini de katıldı.

Olayın Gelişimi

Bilal Arkın'ın su kuyusundan çıkmadığını fark eden komşusu Eyüp Bircan, yardım etmek amacıyla kuyuya inmişti. Ancak her iki kişiden de haber alınamayınca çevredeki vatandaşlar, durumu hemen jandarma, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Uzun süren çalışmaların ardından, ekipler iki kişinin cansız bedenine ulaştı.

Bu trajik olay, bölgedeki insanları derinden etkiledi.

Adana'nın Feke ilçesinde, indikleri su kuyusunda yaşamını yitiren 2 kişinin cenazeleri defnedildi.

Adana'nın Feke ilçesinde, indikleri su kuyusunda yaşamını yitiren 2 kişinin cenazeleri defnedildi.

Adana'nın Feke ilçesinde, indikleri su kuyusunda yaşamını yitiren 2 kişinin cesedi yakınlarına teslim edildi.

Adana'nın Feke ilçesinde su kuyusuna inen 2 kişi yaşamını yitirdi.

Adana'nın Feke ilçesinde su kuyusuna inen 2 kişi yaşamını yitirdi.

Adana'nın Feke ilçesinde su kuyusuna inen 2 kişi yaşamını yitirdi.