Adana'da Su Tankeri Alışveriş Merkezinin Otoparkına Devrildi

Adana'da Seyir Halindeki Su Tankeri Devrildi

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir su tankerinin alışveriş merkezinin (AVM) otoparkına devrilmesi güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. H.I. idaresindeki 01 EVM 43 plakalı belediyeye ait su tankeri, Yeni Mahalle bölgelerinde kontrolden çıkarak AVM'nin otoparkına devrildi.

Kaza Sonrası Hasar

Kaza sonucunda tanker ile park halindeki 01 AET 899 ve 01 LE 885 plakalı otomobillerde hasar oluştu. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, tankerin otoparka devrilme anı net bir şekilde görülüyor.

Alkol İddiası

Bu arada, devrilen tanker şoförünün alkollü olduğu öne sürüldü; olayın detaylarıyla ilgili inceleme sürüyor.