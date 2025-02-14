DOLAR
36,21 -0,34%
EURO
37,91 -0,06%
ALTIN
3.413,04 -0,44%
BITCOIN
3.501.744,01 -0,61%

Adana'da Su Tankeri Alışveriş Merkezinin Otoparkına Devrildi

Adana Seyhan'da bir su tankeri alışveriş merkezinin otoparkına devrildi; kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 15:54
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 15:54
Adana'da Su Tankeri Alışveriş Merkezinin Otoparkına Devrildi

Adana'da Seyir Halindeki Su Tankeri Devrildi

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir su tankerinin alışveriş merkezinin (AVM) otoparkına devrilmesi güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. H.I. idaresindeki 01 EVM 43 plakalı belediyeye ait su tankeri, Yeni Mahalle bölgelerinde kontrolden çıkarak AVM'nin otoparkına devrildi.

Kaza Sonrası Hasar

Kaza sonucunda tanker ile park halindeki 01 AET 899 ve 01 LE 885 plakalı otomobillerde hasar oluştu. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, tankerin otoparka devrilme anı net bir şekilde görülüyor.

Alkol İddiası

Bu arada, devrilen tanker şoförünün alkollü olduğu öne sürüldü; olayın detaylarıyla ilgili inceleme sürüyor.

İLGİLİ HABERLER

İzmir'de Öğrencilere Yüzde 50 Ulaşım İndirimi! 1 Mart'ta Başlıyor

4A-4B-4C'liler Dikkat: SGK'nın size ödemesi olabilir

Emekliler İçin Bayram İkramiyesi Müjdesi: 27.630 TL Olması Bekleniyor

Ramazan Öncesi Kızılay'dan İhtiyaç Sahiplerine Büyük Destek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sırbistan'ın Ulusal ve Silahlı Kuvvetler Günü Ankara'da Coşkuyla Kutlandı
2
NATO Genel Sekreteri Rutte'den Münih Saldırısına İlişkin Açıklama
3
Netanyahu ve Rubio, 16 Şubat'ta Önemli Görüşme Gerçekleştirecek
4
Esenler'de Şehit İtfaiye Eri İçin Duygusal Tören
5
Prof. Dr. Ömer Özkan, TÜBA Şeref Üyesi Olmayı Başardı
6
AK Parti'den TÜSİAD'a Sert Tepki: "Demokrasiye Meydan Okudular"
7
Tekirdağlı Çiftin 64 Yıllık Evliliğinin Sırrı: Sevgi ve Saygı

İstanbul İçin Kar Alarmı: 20 İlde Sarı Kodlu Uyarı Yayınlandı

Tunceli, İstanbul ve Adıyaman'da Öğrenci Destek Programları Başladı

Bakan Işıkhan'dan Engelli ve Eski Hükümlü Desteklerine Yüzde 44-45 Zam Müjdesi

Kozan'da Çiftçilere Yüzde 75 Hibeli Ayçiçeği Desteği

Santorini'nin Volkanik Aktivitesi Korkutuyor: Uyarılar Artıyor

4A-4B-4C'liler Dikkat: SGK'nın size ödemesi olabilir

Emekliler İçin Bayram İkramiyesi Müjdesi: 27.630 TL Olması Bekleniyor

Ramazan Öncesi Kırmızı Et Fiyatlarına Zam!

Ramazan Hazırlıkları: Sofraları Etkileyecek Zamlar Başladı

Halkbank'tan Tavas Belediyesi'ne 59.000 TL Promosyon Desteği

Ramazan Öncesi Kızılay'dan İhtiyaç Sahiplerine Büyük Destek

İzmir'de Öğrencilere Yüzde 50 Ulaşım İndirimi! 1 Mart'ta Başlıyor