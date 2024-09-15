Adana'da Sulama Kanalında Boğulan Çocuğun Cenazesi Toprağa Verildi

14 yaşındaki Suriye uyruklu çocuk, Adana'daki sulama kanalında boğulmanın ardından defnedildi.

Yayın Tarihi: 15.09.2024 12:53
Güncelleme Tarihi: 15.09.2024 12:53
Adana'da Sulama Kanalında Boğulan Çocuğun Cenazesi Toprağa Verildi

Adana'da Trajik Bir Olay: Çocuk Sulama Kanalında Boğuldu

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Beyazevler Mahallesi'nde, 14 yaşındaki Suriye uyruklu Muhammed Ahmed, girdiği sulama kanalında hayatını kaybetti. Olayın ardından genç çocuğun cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edildi.

Cenaze Töreni Düzenlendi

Muhammed Ahmed'in cenazesi, Küçükoba Mezarlığı'na getirilerek, düzenlenen cenaze namazının ardından toprağa verildi. Törene Ahmed'in aile üyeleri ve yakınları katıldı. Ağır Bir Kaybın Ardından Yaşananlar

Ahmed'in kuzeni İbrahim Mustafa, yaşanan trajediye dair bir açıklama yaparak, "Muhammed'in ağabeyi de 2 yıl önce sulama kanalında boğulmuştu" dedi. Bu durum, ailenin yaşadığı acının ne denli derin olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Öncelikle, genç Muhammed'in kaybı bölge halkını derinden etkiledi. Yetkililer, sulama kanallarının güvenliği konusunda yeniden değerlendirmeler yapma gerekliliğini vurgulamaktadır.

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