Adana'da Sulama Kanalında Erkek Cesedi Bulundu

Adana'da Üzücü Bir Olay

Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Kayarlı Mahallesi'nde, sulama kanalında bir erkek cesedi bulundu. Olayı fark eden vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirerek yardım istedi.

Olay Yerine Hızla Ekipler Sevk Edildi

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Ekipler olay yerine ulaşır ulaşmaz, cesedin bulunduğu noktada çalışmalarını başlattı.

Ceset Dalgıçlar Tarafından Çıkartıldı

İtfaiye ekipleri ve dalgıç polisler, cesedi sulama kanalından çıkarmak için gerekli önlemleri aldı. Çalışmalar sonrasında ceset, incelemeler için Adana Adli Tıp Kurumu morguna sevk edildi.

Kimlik Tespiti ve Otopsi Süreci Başladı

Ceset üzerinde yapılan incelemelerin ardından, kimlik tespit işlemleri ve otopsi süreci için gerekli adımlar atıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde sulama kanalında erkek cesedi bulundu.