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Adana'da Sulama Kanalında Kaybolan Çocuğun Cesedi Bulundu

Adana'da akıntıya kapılan 14 yaşındaki çocuğun cesedine ulaşıldı.

Yayın Tarihi: 08.11.2024 08:30
Güncelleme Tarihi: 08.11.2024 08:30
Adana'da Sulama Kanalında Kaybolan Çocuğun Cesedi Bulundu

Adana'da Trajik Kayıp

Adana'nın Yüreğir ilçesinde, sulama kanalına giren 14 yaşındaki Yusuf Bedir, akıntıya kapılarak kayboldu. Yapılan arama çalışmaları sonucunda, Yusuf'un cesedi bulundu.

Olayın Gelişimi

Yusuf Bedir, 13 yaşındaki kardeşi Ahmet Bedir ile birlikte, Koza Mahallesi Bahar Caddesi'nde bulunan DSİ'ye ait sulama kanalına girdi. İki kardeş, akıntıya kapıldıktan sonra Yusuf kayboldu. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Arama Çalışmaları ve Bulunan Ceset

Yusuf Bedir'in bulunması için başlatılan arama çalışmaları, savcılığın talimatıyla sulama kanalının suyu kesildikten sonra yeniden gerçekleştirildi. Çalışmalar sonunda Yusuf Bedir'in cesedi bulundu ve cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kurtuluş ve Kayboluş

Olay sırasında çevrede bulunan 32 yaşındaki İsa Aslan, Ahmet Bedir'i kurtararak güvenli bir şekilde çıkmasına yardım etti. Ancak ne yazık ki Yusuf, akıntıya kapılarak gözden kayboldu.

Bu trajik olay, sulama kanallarının tehlikeleri ve su güvenliğinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde sulama kanalına girip akıntıya kapılan iki kardeşten biri...

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde sulama kanalına girip akıntıya kapılan iki kardeşten biri kayboldu, diğeri olay yerinden geçen bir vatandaş tarafından kurtarıldı. Olay yerine su altı polisi, sağlık ve Büyükşehir Belediyesi Cankur ekibi sevk edildi.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde sulama kanalına girip akıntıya kapılan iki kardeşten biri...

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde sulama kanalına girip akıntıya kapılan iki kardeşten biri kayboldu, diğeri olay yerinden geçen bir vatandaş tarafından kurtarıldı. Olay yerine su altı polisi, sağlık ve Büyükşehir Belediyesi Cankur ekibi sevk edildi.

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