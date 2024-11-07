Adana'da Sulama Kanalında Kayıp Kardeş Draması

Adana'da Kayıp Kardeş Üzüntüsü

Adana'nın Yüreğir ilçesinde, sulama kanalına giren iki kardeşten biri kayboldu, diğeri başka bir kişinin yardımıyla kurtarıldı.

Olayın Detayları

Olay, Koza Mahallesi'nin Bahar Caddesi'nde bulunan Devlet Su İşleri'ne ait sulama kanalında yaşandı. Suriye uyruklu kardeşler Yusuf Bedir (14) ve Ahmet Bedir (13), kanala girdikten sonra akıntıya kapıldılar.

Yardım ve Kurtarma Çabaları

Kardeşlerin yardım çağrısı üzerine olay yerinden geçen İsa Aslan (32), hemen müdahale ederek Ahmet Bedir'i dışarı çıkardı. Ancak Yusuf Bedir, akıntıya kapılarak görünmez oldu.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye su altı polisleri, sağlık ekipleri ve Büyükşehir Belediyesi'ne ait Cankur ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Ahmet Bedir, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İsa Aslan'ın Kahramanlığı

Ahmet Bedir'i kurtaran İsa Aslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada caddede yürüyüş yaparken çocukların kendisine seslendiğini belirtti. Şunları ifade etti: "Sulama kanalına atladım. Tam o sırada bir çocuk suyun altındaydı. Ben yalnızca birini gördüm ve onu kurtardım. Sudam çıktıktan sonra bana iki kişinin suya düştüğünü söylediler; biri zaten kaybolmuştu."

Polis ve Cankur ekipleri, kaybolan Yusuf Bedir'in bulunması için arama çalışmaları başlattı.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde sulama kanalına girip akıntıya kapılan iki kardeşten biri kayboldu, diğeri olay yerinden geçen bir vatandaş tarafından kurtarıldı. Olay yerine su altı polisi, sağlık ve Büyükşehir Belediyesi Cankur ekibi sevk edildi.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde sulama kanalına girip akıntıya kapılan iki kardeşten biri kayboldu, diğeri olay yerinden geçen bir vatandaş tarafından kurtarıldı. Olay yerine su altı polisi, sağlık ve Büyükşehir Belediyesi Cankur ekibi sevk edildi.