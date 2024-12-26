Adana'da Tabela Direğine Çarpan Hafif Ticari Araç Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Adana'da Trafik Kazası: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Adana'nın Çukurova ilçesinde meydana gelen feci trafik kazasında, Cennet Demir Boran (43) yönetimindeki 01 AIR 710 plakalı hafif ticari araç, Turgut Özal Bulvarı'nda tabela direğine çarptı.

Kaza Sonrası Yaşananlar

Kazada sürücü Boran olay yerinde yaşamını yitirirken, aracın içerisinde bulunan ve kimliği henüz açıklanmayan bir kişi ağır yaralandı. Yaralıya, olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Cenaze İşlemleri

Kazanın meydana geldiği bölgedeki incelemelerin ardından, Boran'ın cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu morguna sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adana'da hafif ticari aracın tabela direğine çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Adana'da hafif ticari aracın tabela direğine çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.