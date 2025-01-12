Adana'da Takla Atan Araçta 2 Kişi Yaralandı

Adana'da Takla Atan Araçta Kazayı Görenler İhbar Etti
Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, takla atan bir otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Olay, Kozan-Feke kara yolu üzerindeki Sırelif mevkisinde, sürücüsü henüz belirlenemeyen 80 DD 450 plakalı aracın takla atması sonucu gerçekleşti.
Kazanın ardından, kazayı gören vatandaşlar hemen ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, araçta sıkışan 2 kişiyi sağ salim çıkardı. Yaralılar, olay yerinde görev yapan sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazanın tam nedeninin araştırıldığı bildirildi.