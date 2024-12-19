Adana'da Takla Atan Kamyonette 1 Ölü, 2 Yaralı

Adana'da Feci Kaza: 1 Ölü, 2 Yaralı

Adana'nın Pozantı ilçesinde trajik bir kaza yaşandı. Pozantı-Çamardı kara yolunda, Mehmet E. yönetimindeki 01 AHG 473 plakalı kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

Kazanın ardından kamyonette sıkışan sürücü ile birlikte Bülent B. ve Ertuğrul Korkmaz (53) isimli yolcu, olay yerine çağrılan jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından araçtan çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Ertuğrul Korkmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı olarak kurtaran sürücü ve Bülent B. ise Pozantı 80. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Korkmaz'ın cenazesi, kaza sonrası olay yerindeki çalışmanın tamamlanmasının ardından morga götürüldü.

Adana'nın Pozantı ilçesinde takla atan kamyonetteki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Adana'nın Pozantı ilçesinde takla atan kamyonetteki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.