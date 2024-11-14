Adana'da Takla Atan Otomobilin Sürücüsü Yaralandı

Adana'da Takla Atan Otomobil Kazası

Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında, takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı. Olay, Kozan-Feke kara yolu üzerindeki Dağılcak mevkisinde gerçekleşti. Ali E. idaresindeki 01 B 6286 plakalı otomobil, yoldan çıkarak takla attı.

Yaralı Sürücü Hastaneye Kaldırıldı

Kazanın ardından ihbar üzerine jandarma ve sağlık ekipleri süratle olay yerine yönlendirildi. Yaralanan sürücü, sağlık ekipleri tarafından Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazanın Sebebi: Kaygan Yol

Olayla ilgili yapılan incelemelerde, kazanın yolun dökülen mazot nedeniyle kayganlaşmasından kaynaklandığı öne sürüldü. Bu tür kazaların önlenmesi için sürücülerin dikkatli olmaları gerektiği belirtildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.