Adana'da Tarihi 'Ormancılık Olimpiyatları' Devam Ediyor

Adana'da düzenlenen Ormancılık Olimpiyatları kapsamında Vali Köşger, ABD'li ormancılara davette bulundu. Yarışmalar sürüyor.

Yayın Tarihi: 14.01.2025 13:52
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 14:36
Adana'da Tarihi 'Ormancılık Olimpiyatları' Devam Ediyor

Adana'da Tarihi 'Ormancılık Olimpiyatları' Devam Ediyor

Adana'da, Orman Bölge Müdürlüğü tarafından ilk kez düzenlenen Ormancılık Olimpiyatları yarışmaları heyecanla sürüyor. Vali Yavuz Selim Köşger, Balcalı Orman İşletme Şefliği'nde gerçekleştirilen etkinliğin açılışında olimpiyatların sadece Türkiye’de değil, tüm dünyada bir ilk olduğunu vurguladı.

Orman Yangınları ve Hazırlık

Adana'nın orman varlıklarına dikkat çeken Köşger, şehrin %42'sinin ormanlık alan olduğunu hatırlatarak, "Her an orman yangını tehdidinin bulunduğu bir bölgedeyiz." dedi. Bu durumun, etkinliklerin önemini artırdığını belirtti ve yangınlara karşı ekiplerin sürekli olarak hazır olmalarının şart olduğunu kaydetti.

Köşger'den Uluslararası Davet

Vali Köşger, "ABD'de Los Angeles ve çevresinde yangın 8 gündür devam ediyor. Milyar doları aşan zarar oluştu. Buradan ABD itfaiyecilerine ve ormancılarına Ormancılık Olimpiyatları'na katılma teklifimi iletiyorum. Buyursunlar gelsinler, öğrenip memleketlerini korusunlar." ifadeleriyle uluslararası bir çağrıda bulundu.

Yarışmalar Devam Ediyor

Organizasyonun ikinci gününde Orman Bölge Müdürü Tahsin Etli, atıcılık yarışmalarının yapıldığını ve yarışmaların devam edeceğini belirtti. “Fiziki dayanıklılık parkurundaki yarışmalarımız tamamlandı. 800 metre sürat koşusu da bitti. Ekiplerimiz, arazöz ve ilk müdahale araçlarıyla da yarıştılar.” dedi. 1 hafta sürecek olan etkinlikte, doğa ve yeşil vatan tutkunları da yarışmaları izlemeye devam ediyor.

Yarışmacılar ve Ödül Töreni

Adana Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı şefliklerde görevli 255 personelin katıldığı olimpiyatlarda, fiziki dayanıklılık, atıcılık, orman yangınlarıyla mücadele, silvikültür gibi branşlarda yarışmalar gerçekleştirilecek. 45 hakem ve idari personelin görev alacağı organizasyonun ödül töreni 17 Ocak'ta yapılacak.

Adana Orman Bölge Müdürlüğünce ilk kez düzenlenen "Ormancılık Olimpiyatları" yarışmalarla devam...

Adana Orman Bölge Müdürlüğünce ilk kez düzenlenen "Ormancılık Olimpiyatları" yarışmalarla devam ediyor. Açılış seremonisi sonrası ormancılar çeşitli alanlarda yarıştı.

Adana Orman Bölge Müdürlüğünce ilk kez düzenlenen "Ormancılık Olimpiyatları" yarışmalarla devam...

Adana Orman Bölge Müdürlüğünce ilk kez düzenlenen "Ormancılık Olimpiyatları" yarışmalarla devam ediyor. Açılış seremonisi sonrası ormancılar çeşitli alanlarda yarıştı.

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