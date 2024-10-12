Adana'da Tartışma Kanlı Bitti: Bir Kişi Dünürünü Vurarak Öldürdü

Adana'da Silahlı Kavga: Dünür Cinayeti

Adana'nın Seyhan ilçesinde meydana gelen trajik olayda, bir kişi tartıştığı dünürünü silahla vurarak öldürdü.

Olayın Detayları

Edinilen bilgilere göre, Sarıhamzalı Mahallesi'nde 51 yaşındaki Nazmi Ç., boşanma aşamasında olan kızının kayınpederi 47 yaşındaki Abdulkadir Tozkoparan ile sözlü tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşerek kanlı bir olay halini aldı.

Olayın Gelişimi

Kavga sırasında Nazmi Ç., kayınpederi Tozkoparan’a tabancayla ateş etti. Silah sesini duyan çevre sakinleri durumu hemen yetkililere bildirdi.

Yardım Çağrısı ve Olayın Sonuçları

Bölgeye derhal sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, Abdulkadir Tozkoparan’ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini tespit etti. Nazmi Ç., olay sonrası kayıplara karıştı. Şu anda polis, onu yakalamak için geniş çaplı bir çalışma yürütüyor.

Olayın ardından, yerel güvenlik güçleri ve adli makamlar incelemelerini sürdürmeye devam ediyor.