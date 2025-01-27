Adana'da Tartışma Kanlı Bitti: Genç Hayatını Kaybetti

Adana'nın Seyhan İlçesinde Kanlı Tartışma

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, 17 Ocak tarihinde yaşanan üzücü bir olayda, tartıştığı bir genci kaldırım taşıyla vurarak ölümüne neden olan zanlı tutuklandı.

Tartışma Kavgaya Dönüştü

Olay, Kıyıboyu Caddesi'nde, Burak Boran (30) ile Cabbar D. arasında henüz belirlenemeyen sebeplerle başlayan bir tartışma ile başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucunda, Cabbar D., Boran'ın kafasına kaldırım taşıyla vurdu.

Sağlık Ekipleri Olay Yerinde

Olayın ardından ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Burak Boran, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Cabbar D. ise olay yerinde güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı.

Boran Hayatını Kaybetti

Hastanede doktorların müdahalesine rağmen, Burak Boran yaşamını yitirdi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Cabbar D., hakimlikçe tutuklandı.

Boran'ın Kimliği

İlgili kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Boran'ın Adana Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan bir personel olduğu öğrenildi.