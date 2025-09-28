Adana'da Tefecilik Operasyonu: 3 Zanlı Tutuklandı

Adana'da düzenlenen tefecilik operasyonunda 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı; adreslerde 5 tapu senedi, 34 bin 450 lira ve dijital materyal ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 28.09.2025 09:24
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi yürüttü

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Adana'da tefecilik yaptıkları iddia edilen kişilere yönelik kapsamlı bir çalışma başlattı.

Düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada 5 tapu senedi, 34 bin 450 lira ve çok sayıda dijital materyal ile evrak ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma ve operasyonla ilgili detaylar, yetkili birimlerce yürütülen çalışmalar doğrultusunda netleştirilmeye devam ediyor.

Adana'da tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Adreslerde yapılan aramada 5 tapu senedi, 34 bin 450 lira ve çok sayıda dijital materyal ile evrak ele geçirildi.

