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Adana'da Tefecilik Operasyonunda 2 Zanlı Yakalandı

Adana'da pos cihazıyla tefecilik yapan 2 şüpheli gözaltına alındı. Polisin operasyonunda 287 bin lira ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 21.01.2025 10:01
Güncelleme Tarihi: 21.01.2025 10:04
Adana'da Tefecilik Operasyonunda 2 Zanlı Yakalandı

Adana'da Tefecilik Operasyonu

Adana'da, pos cihazıyla tefecilik yaptığı iddia edilen 2 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Büro Amirliği ekipleri, merkez Seyhan ilçesinde bir iş yerinde etkili bir operasyon gerçekleştirdi.

Yapılan Arama Sonuçları

Ekipler, iş yerinde kredi kartlarından işlem yapılmış gibi gösterip, komisyon karşılığında nakit para verildiği bilgisi üzerine harekete geçti. Yapılan aramada toplamda 287 bin lira, iki adet pos makinesi, 22 kredi kartı ve 15 kart slipi ele geçirildi.

Gözaltına alınan iki şüpheli, emniyet güçleri tarafından İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Operasyonun detayları ve zanlıların ifadeleri inceleme altına alındı.

Adana'da pos cihazıyla tefecilik yaptığı iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı. İş yerinde...

Adana'da pos cihazıyla tefecilik yaptığı iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı. İş yerinde yapılan aramada, 287 bin lira ile 2 pos makinesi, 22 kredi kartı ve 15 kart slip ele geçirildi.

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