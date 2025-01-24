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Adana'da Tefecilik Operasyonunda Bir Şüpheli Yakalandı

Adana'da tefecilik yaptığı iddia edilen bir şüpheli, POS cihazıyla yaptığı işlemler sonrasında gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 24.01.2025 08:57
Güncelleme Tarihi: 24.01.2025 09:28
Adana'da Tefecilik Operasyonunda Bir Şüpheli Yakalandı

Adana'da Tefecilik Operasyonu Gerçekleştirildi

Adana'da, POS cihazı aracılığıyla tefecilik yaptığı iddia edilen bir zanlı gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Mali Büro Amirliği ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyon, Seyhan ilçesindeki bir iş yerini hedef aldı.

İş Yerinde Yapılan Baskında Ele Geçirilenler

Ekiplerin yürüttüğü soruşturma sonucunda, iş yerinde komisyon karşılığında kredi kartlarından işlem yapılarak nakit para verildiği bilgisine ulaşıldı. Düzenlenen operasyonda, POS cihazı, farklı kişilere ait 55 kredi ve banka kartı ile 20 kart ödeme belgesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyet birimlerine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Adana'da POS cihazıyla tefecilik yaptığı iddia edilen 1 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda POS...

Adana'da POS cihazıyla tefecilik yaptığı iddia edilen 1 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda POS cihazı, farklı kişilere ait 55 kredi ve banka kartı ile 20 kart ödeme belgesi ele geçirildi.

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