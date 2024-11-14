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Adana'da Tehlikeli Seyahat: Otobüs Kapısına Tutunan Yolcuya Ceza

Adana'da otobüs kapısına tutunan yolcunun görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Otobüs sürücüsüne ceza kesildi.

Yayın Tarihi: 14.11.2024 14:08
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 14:08
Adana'da Tehlikeli Seyahat: Otobüs Kapısına Tutunan Yolcuya Ceza

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesi'nde, bir yolcunun otobüsün kapısına tutunarak yaptığı tehlikeli yolculuk kameralara yansıdı.

Kozan Caddesi'nde olay, 01 J 0273 plakalı özel halk otobüsü ile yaşandı. Yolcu, otobüsün açık olan arka kapısına sıkıca tutunarak seyahat etti. Bu durumu fark eden diğer sürücüler, cesaret isteyen bu tehlikeli yolculuğu cep telefonlarıyla kaydetti.

Görüntüler sosyal medyada paylaşıldıktan sonra, Büyükşehir Belediyesi Zabıta Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, otobüsü şehir merkezinde durdurdu.

Sürücü, zabıta ekiplerine, görüntülerin iki hafta önce kaydedildiğini ve aracın kapısının arızalı olduğunu; kapıda tutunan kişinin de araçta muavinlik yaptığını açıkladı.

Zabıta ekipleri, sürücüye tehlikeli araç kullanma ve uygunluk belgesi bulundurmama sebepleriyle para cezası uyguladı. Ayrıca, otobüsün faaliyetleri 15 gün boyunca durduruldu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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