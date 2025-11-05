Adana'da Tekstil Atölyesinde Yangın Kısa Sürede Söndürüldü

Adana Seyhan'da Dağlıoğlu Mahallesi Obalar Caddesi'ndeki tekstil atölyesinde çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü; maddi hasar oluştu.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 18:17
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 18:17
Olay yeri: Seyhan, Dağlıoğlu Mahallesi, Obalar Caddesi

Adana'da bir tekstil atölyesinde çıkan yangın, hızlı müdahale sayesinde kontrol altına alındı. Olay, Seyhan ilçesine bağlı Dağlıoğlu Mahallesi Obalar Caddesi üzerindeki atölyede meydana geldi.

Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla alevler kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Müdahale sonucu yangında can kaybı veya yaralanma kaydedilmedi.

Atölyede maddi hasar meydana gelirken, yangının çıkış nedeni hakkında yetkililer inceleme başlattı.

