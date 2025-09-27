Adana'da 'Terörsüz Türkiye' Milli Birlik ve Dayanışma Buluşması

MHP Genel Başkan Yardımcısı Edip Semih Yalçın, "Terörsüz Türkiye adımı, köklü ve sağlam referanslara dayanmakta, ilhamını büyük Türk tarihinden almaktadır." dedi.

MHP tarafından "Terörsüz Türkiye İçin Milli Birlik ve Dayanışma Buluşmaları" kapsamında merkez Seyhan ilçesindeki Adnan Menderes Kapalı Spor Salonu'nda "Asırlık Birlik Sonsuz Kardeşlik" temasıyla program düzenlendi.

Yalçın: Tam bağımsızlık, iç barış ve yeni işbirlikleri

Programın divan başkanlığını yapan Yalçın, Türkiye'nin kuruluş aşamasındaki ruhtan kopmaksızın, bölgesinde ve dünyada tam bağımsızlık hedefine ilerlediğini söyledi. Türkiye'nin, çağın gerekleri doğrultusunda yeni bölgesel ve kısmi küresel ortaklıklar tesis etmesi gerektiğini ifade eden Yalçın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gündeme getirdiği "Türkiye-Rusya-Çin İttifakı"'nın, bağımsız işbirliği projelerinin yeni versiyonu olduğunu dile getirdi.

Yalçın, Cumhur İttifakı'nın, Türkiye'nin hem bugününü kurtarmak hem de yarınlarını güvence altına almak üzere "kolları sıvadığını" belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Sınırlarımızın ötesinde kalıcı emniyetin temini açısından öncelikle içeriye bulaşan virüslerin yok edilmesi ve topraklarımızdaki bataklığın kurutulması, Cumhur İttifakı üyelerince elzem görülmüştür. Türkiye'de dış etkenlere karşı mukavim ve sarsılmaz bir yapı inşa etmenin yolunun iç dinamiklerin dayanıklı ve güçlü hale getirilmesinden geçtiği tespit edilmiştir."

Yalçın, dış tehlikelerin bertaraf edilmesi ve ülke güvenliğinin sağlanması yolunda tarihi hamleler yapıldığını vurgulayarak, "Eskinin hasta Türkiye'si, günümüzün bölgesel ve hatta küresel aktörü seviyesine erişmiştir. İstikbalden ümitli, hatta eminiz. Türkiye'yi mutlu bir gelecek, müreffeh yarınlar beklemektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Yalçın ayrıca, "Terörsüz Türkiye adımı, köklü ve sağlam referanslara dayanmakta, ilhamını büyük Türk tarihinden almaktadır. Tarih boyunca kurulan büyük Türk devletleri, dünyaya nizam verecek kudrete erişmelerini, önce iç barış ve bütünlüğü sağlamalarına borçludur." ifadelerini kullandı.

Yalçın, "Terörsüz Türkiye"nin milletin bekası için önem taşıdığını belirterek, "Bu önemi göz ardı eden muhalefet, bozgunculuktan vazgeçmemektedir. Terörsüz Türkiye gayretlerinin baltalanmaması ve Türk dış politikasında tek bilek tek yürek olunması elzemken, muhalif siyasi partilerden çatlak sesler yükselmektedir." dedi.

Yalçın, MHP'nin Türkiye'nin tam bağımsızlığına halel getirecek her türlü oluşumun karşısında duracağını söyleyerek, "Terörsüz Türkiye hamlesinden geri adım atılmayacaktır. İç barış kamilen tesis edilinceye kadar Terörsüz Türkiye hususunda her türlü fedakarlık samimiyetle sergilenecektir. Terörün, Türkiye gündeminden sonsuza kadar düşürülmesi için başlatılan siyasi diyalog havasının kirletilmesine izin verilmeyecektir. Hülasa, Terörsüz Türkiye kervanı mutlaka Kızılelma'ya ulaştırılacaktır." ifadelerini kullandı.

İsmail Özdemir: 'Terörsüz Türkiye' kalkınma ve bağımsızlık hedefi

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, "Terörsüz Türkiye"nin, ülkeyi daha güçlü, büyük, zengin ve huzurlu hale getirme ülküsü olduğunu anlattı. Özdemir, "Terörsüz Türkiye, Türkiye'yi küresel ve süper güç ülke yapma hedefimizin ilk ve en önemli adımıdır." sözleriyle terörle mücadelenin milli birlik ve beraberliği pekiştirme amaçlı olduğuna vurgu yaptı.

Filiz Kılıç: Gençlik, kalkınma ve refah için güvenlik

MHP Grup Başkanvekili Filiz Kılıç, "Terörsüz Türkiye"nin sadece güvenlik meselesi değil aynı zamanda kalkınma, refah ve huzur meselesi olduğunu ifade etti. Kılıç, terörsüz bir Türkiye'de gençlerin eğitimde, iş hayatında ve sporda özgürce hareket edebileceğini, üretim ve kalkınmanın kök saldığı bir vatan vizyonunun hedeflendiğini söyledi.

Programda ayrıca MHP Milletvekilleri Ayşe Sibel Ersoy ve Levent Uysal ile MHP Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı da konuşma yaptı.

"Terörsüz Türkiye için Milli Birlik ve Dayanışma Buluşmaları"na AK Parti ve MHP milletvekilleri, belediye başkanları, merkez yürütme kurulu üyeleri ile Adana, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş, Karaman, Kayseri, Mersin, Nevşehir ve Niğde'den il ve ilçe başkanları ile partililer katıldı.

