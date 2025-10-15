Adana'da ters yönde giden sürücüye 46 bin 621 lira ceza

Adana Seyhan'da Cumhuriyet Caddesi'nde ters yönde ilerleyen sürücü Seydi İbrahim Ö.'ye, daha önce geçici süreyle el konulan ehliyeti nedeniyle 46 bin 621 lira ceza kesildi.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde Cumhuriyet Caddesi'nde ters yönde ilerleyen bir otomobilin sürücüsüne ceza uygulandı.

Olay ve soruşturma

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Caddesi'nde ters yönde ilerleyen otomobil sürücüsünün, kendisini uyaran motosikletliyle tartıştığı anlara ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine çalışma başlattı.

Yapılan çalışmada, 01 BLV 27 plakalı otomobili kullanan sürücünün Seydi İbrahim Ö.'nün (38) olduğu belirlendi.

Ekipler, sürücü belgesine daha önce geçici süreyle el konulduğunu tespit etti. Bu nedenle Seydi İbrahim Ö.'ye 46 bin 621 lira ceza kesildi.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde otomobiliyle ters yönde giden sürücüye 46 bin 621 lira ceza uygulandı.

