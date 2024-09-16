Adana'da Tır ile Servis Minibüsü Çarpıştı: 4 Ölü, 6 Yaralı

Adana'da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaşamını yitirirken, 6 kişi yaralandı. Olayla ilgili detaylar ve gözaltılar var.

Yayın Tarihi: 16.09.2024 09:45
Güncelleme Tarihi: 16.09.2024 09:45
Adana'da Tır ile Servis Minibüsü Çarpıştı: 4 Ölü, 6 Yaralı

Adana'da Trafik Kazası: 4 Kişi Hayatını Kaybetti

Ceyhan'da, bir tır ile servis minibüsünün çarpışması sonucu meydana gelen korkunç kazada dört kişi hayatını kaybederken, altı kişi yaralandı. Olay, Yumurtalık Serbest Bölge bağlantı yolunda yaşandı.

Kaza Anı ve Sonrası

Kaza, M.Ş.'nin kullandığı 01 ALJ 044 plakalı tır ile Mehmet Emin Ulusoy'un sürücülüğünü yaptığı 31 C 7065 plakalı servis minibüsünün çarpışması neticesinde gerçekleşti. Kazanın ardından, minibüsün sürücüsü Ulusoy ve içinde bulunan üç yolcu olay yerinde yaşamını yitirdi.

Yaralıların Durumu ve Hastanelere Sevk

Kazada yaralanan altı kişi, çevredeki hastanelere ambulanslarla kaldırıldı. Olayın ardından, yaralıların sağlık durumu hakkında henüz net bir bilgi verilmedi.

Kazanın Ardından Alınan Önlemler

Olayın ardından jandarma ekipleri, kazanın incelemesine başladı ve tırın sürücüsü M.Ş.'yi gözaltına aldı. Kazanın, servis aracının işçileri taşıdığı sırada gerçekleştiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde tır ile servis minibüsünün çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 8 kişi...

Adana'nın Ceyhan ilçesinde tır ile servis minibüsünün çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde tır ile servis minibüsünün çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 8 kişi...

Adana'nın Ceyhan ilçesinde tır ile servis minibüsünün çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde tır ile servis minibüsünün çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 8 kişi...

Adana'nın Ceyhan ilçesinde tır ile servis minibüsünün çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde tır ile servis minibüsünün çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 8 kişi...

Adana'nın Ceyhan ilçesinde tır ile servis minibüsünün çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde tır ile servis minibüsünün çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 8 kişi...

Adana'nın Ceyhan ilçesinde tır ile servis minibüsünün çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı. Kaza yerine jandarma ekipleri sevk edildi.

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