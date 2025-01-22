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Adana'da Tırda 100 Kaçak Cep Telefonu ve 300 Elektronik Sigaraya El Konuldu

Adana'da yapılan operasyonda, tırda 100 kaçak cep telefonu ve 300 elektronik sigara ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 22.01.2025 09:14
Güncelleme Tarihi: 22.01.2025 09:21
Adana'da Tırda 100 Kaçak Cep Telefonu ve 300 Elektronik Sigaraya El Konuldu

Adana'da Kaçak Cep Telefonu ve Elektronik Sigara Operasyonu

Adana'da, tırda yapılan bir denetim sonucunda 100 kaçak cep telefonu ve 300 elektronik sigara ele geçirildi. Olayla ilgili olarak tırın sürücüsü gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'ndaki İncirlik Park Alanı kontrol noktasında şüphelendikleri bir tırı durdurdu. Ekipler, tırın dorsesinde gizli bir bölme olduğunu tespit etti ve burada yaptıkları incelemede kaçak eşyaları buldular.

Yürütülen soruşturmada, ekipler gözaltı işlemi gerçekleştirerek sürücüyü emniyete götürdü. Bu operasyon, Adana'daki kaçakçılık faaliyetlerine karşı yürütülen mücadelede önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Adana'da tırda kaçak 100 cep telefonu ve 300 elektronik sigara ele geçirildi, sürücü gözaltına...

Adana'da tırda kaçak 100 cep telefonu ve 300 elektronik sigara ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

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