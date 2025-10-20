Adana'da Tırda 55 Kilogram Skunk Ele Geçirildi — Şoför Tutuklandı

TAG Otoyolu'nda durdurulan tırda narkotik köpeğinin tepki verdiği 3 valizde toplam 55 kilogram skunk bulundu; sürücü C.Ş. tutuklandı.

Yayın Tarihi: 20.10.2025 10:06
Güncelleme Tarihi: 20.10.2025 10:06
Adana'da Tırda 55 Kilogram Skunk Ele Geçirildi — Şoför Tutuklandı

Adana'da tırda 55 kilogram skunk ele geçirildi

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda durduruldu, şoför tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu taşındığı belirlenen bir tırı Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda durdurdu.

Operasyon sırasında yapılan aramada, narkotik dedektör köpeğinin tepki verdiği araçtaki üç valizde toplam 55 kilogram skunk ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücünün C.Ş. (42) olduğu bildirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Olay anına ilişkin, narkotik ekiplerince otoyolda önü kesilen tırda yapılan arama polis kamerasınca görüntülendi.

Adana'da 55 kilogram uyuşturucu ele geçirilen tırın şoförü tutuklandı.

Adana'da 55 kilogram uyuşturucu ele geçirilen tırın şoförü tutuklandı.

İLGİLİ HABERLER

2025 KYK Ek Yurt Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? GSB'den Bekleyiş Sürüyor

Asgari Ücret 2026: 21 Ekim'de İlk Rakamlar ve Zam Senaryoları

Sigara Fiyatlarına Ekim Zammı: Güncel Marka Marka Fiyatlar

İlk Arabam: ÖTV'siz Yerli Araç Fırsatı Kapıda — Resmî Gazete Bekleniyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Antalya Serik'te Silahlı Kavga: 2 Ölü, 1 Yaralı
2
İsrail Ateşkese Rağmen Gazze Doğusunda 2 Filistinli Hayatını Kaybetti
3
Hekimsen'den 'Hekimlik Meslek Kanunu' Talebi: Bakanlık ve TBMM'ye Ziyaret
4
Metro Turizm 10 TL Dönüş Bileti: Türkiye Genelinde Kış Kampanyası
5
Esenyurt'ta Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kişi Tutuklandı, 22 Bin Lira Ele Geçirildi
6
3 Çantayla Denizleri Aşan İsveçli Yüzücü Jari Cennet Tammi
7
Samsun'da Uyuşturucu Operasyonunda 10 Gözaltı

2025 KYK Ek Yurt Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? GSB'den Bekleyiş Sürüyor

GSS Prim Borcunda Büyük Düzenleme: 100 Milyar TL Erteleniyor, 2015 Öncesi Borçlar Silinecek

Emekli Maaş Zammı: 16.881 TL'den 19.065 TL'ye Hesaplandı — SSK, Bağ-Kur, EYT

Ocak 2026 Memur Maaş Zammı: İlk Rakamlar ve Senaryolar

Asgari Ücret 2026: 21 Ekim'de İlk Rakamlar ve Zam Senaryoları

İlk Arabam: ÖTV'siz Yerli Araç Fırsatı Kapıda — Resmî Gazete Bekleniyor

Nefes Kredisi ve KOSGEB 2 Milyon TL Desteği: Başvurular 31 Ekim 2025'te Sona Eriyor

7200 Prim Günü ile Erken Emeklilik: Bağ-Kur'da Tarihi Reform

Taşerona Kadro 2025: 100 Bin İşçi ve Emeklilik Reformu Torba Yasa'da

29 Ekim 2025 Kaç Gün Tatil? 28 Ekim Yarım Gün ve Okul Kararı

Türkiye'de 5G İhalesi Tamamlandı: Telefonunuz Hazır mı?

Sigara Fiyatlarına Ekim Zammı: Güncel Marka Marka Fiyatlar