Adana'da Tırda 55 Kilogram Skunk Ele Geçirildi — Şoför Tutuklandı

Adana'da tırda 55 kilogram skunk ele geçirildi
Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda durduruldu, şoför tutuklandı
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu taşındığı belirlenen bir tırı Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda durdurdu.
Operasyon sırasında yapılan aramada, narkotik dedektör köpeğinin tepki verdiği araçtaki üç valizde toplam 55 kilogram skunk ele geçirildi.
Gözaltına alınan sürücünün C.Ş. (42) olduğu bildirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Olay anına ilişkin, narkotik ekiplerince otoyolda önü kesilen tırda yapılan arama polis kamerasınca görüntülendi.
