Adana'da Tırın Lastiklerinde 53 Kilogram Esrar Ele Geçirildi

Adana'da Uyuşturucu Operasyonu: 53 Kilogram Esrar Ele Geçirildi

Adana'da, lastiklerine gizlenmiş 53 kilogram esrar ele geçirilen tırın sürücüsü, olayın ardından tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları titiz çalışma sonucunda kente bir tırla uyuşturucu getirileceğini belirledi.

Tutuklamaya Giden Yol

Takip edilen tır, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Sarıçam ilçesi yakınlarında durduruldu. Narkotik dedektör köpeği ile yapılan aramada, köpeğin lastiklere olan tepkisi üzerine söz konusu bölge detaylı bir şekilde incelendi.

Yapılan inceleme sonucunda, lastiklere gizlenmiş 89 paket içerisinde toplamda 53 kilogram esrar bulundu. Bu durum üzerine, tırın sürücüsü Mahsun B. gözaltına alındı.

Adli Süreç Başladı

Emniyette gerçekleştirilen işlemlerin ardından, Mahsun B. adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Adana'da İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışmayla kente bir tırla uyuşturucu getirileceğini belirledi. Ekipler, plakasını tespit ettikleri tırı Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun merkez Sarıçam ilçesi yakınında durdurarak narkotik dedektör köpeğiyle aradı. Dedektör köpeğin, aracın lastiklerine tepki vermesi üzerine yapılan incelemede, lastiklere gizlenmiş 89 pakette 53 kilogram esrar bulundu, tırın sürücüsü tutuklandı.

Adana'da İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışmayla kente bir tırla uyuşturucu getirileceğini belirledi. Ekipler, plakasını tespit ettikleri tırı Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun merkez Sarıçam ilçesi yakınında durdurarak narkotik dedektör köpeğiyle aradı. Dedektör köpeğin, aracın lastiklerine tepki vermesi üzerine yapılan incelemede, lastiklere gizlenmiş 89 pakette 53 kilogram esrar bulundu, tırın sürücüsü tutuklandı.