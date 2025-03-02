Adana'da Trafik Işıklarında Rahatsızlık Veren 343 Kişiye Ceza Kesildi

Adana'da sürücülerden para isteyen 343 kişiye 6 aylık denetimde toplam 352 bin lira ceza uygulandı.

Yayın Tarihi: 02.03.2025 10:44
Güncelleme Tarihi: 02.03.2025 10:44
Adana'da Trafik Işıklarında Rahatsızlık Veren 343 Kişiye Ceza Kesildi

Adana'da Trafik Denetimleri Sıkılaşarak Devam Ediyor

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, trafik ışıklarında bekleyen sürücülerden para isteyenlere yönelik gerçekleştirilen denetimlerde 343 kişiye 352 bin lira ceza uygulandı. Bu denetimler, 6 aylık bir süre boyunca Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından titizlikle yürütüldü.

Özel Ekip "Balyoz" Kuruldu

Denetimleri artırmak amacıyla oluşturulan özel ekip, "Balyoz" adıyla anılıyor. Bu ekip, ilçe genelindeki ana yollar üzerinde sürücüleri rahatsız eden dilenciler ve cam silen kişilere karşı etkin bir denetim gerçekleştirdi.

Yapılan bu uygulamalar sayesinde, sürücülerin güvenliği artırılmakta ve kamu düzeni sağlanmaktadır.

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